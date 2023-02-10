Рабочие упали в шахту лифта в Новой Москве

Telegram-канал «112» сообщает, что в логистическом центре аэропорта Внуково в поселении Марушкинское рабочие упали в шахту лифта, один человек погиб. По предварительным данным, один рабочий погиб.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации канала, в шахту с высоты семи метров упали пять человек, четверым потребовалась медицинская помощь.

В краснодарской многоэтажке на улице Зиповской оборвался грузовой лифт с девушкой-пассажиром. Благодаря сработавшей защите кабина лифта не улетела в шахту, а остановилась на 12-м этаже. Из лифта пассажирку доставали спасатели.