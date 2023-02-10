Рабочие упали в шахту лифта в Новой Москве

Telegram-канал «112» сообщает, что в логистическом центре аэропорта Внуково в поселении Марушкинское рабочие упали в шахту лифта, один человек погиб. По предварительным данным, один рабочий погиб.
По информации канала, в шахту с высоты семи метров упали пять человек, четверым потребовалась медицинская помощь.
В краснодарской многоэтажке на улице Зиповской оборвался грузовой лифт с девушкой-пассажиром. Благодаря сработавшей защите кабина лифта не улетела в шахту, а остановилась на 12-м этаже. Из лифта пассажирку доставали спасатели.
Портал 47news.ru ранее сообщил, что в Мурино Ленинградской области на крыше лифта в многоэтажном жилом доме обнаружили тело мужчины с оторванной ногой. По предварительным данным, он свалился с 19-го этажа во время ремонтных работ в шахте лифта.