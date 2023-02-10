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48 минут назад

«112»: в Новой Москве рабочие упали в шахту лифта, один человек погиб

News.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что в логистическом центре аэропорта Внуково в поселении Марушкинское рабочие упали в шахту лифта, один человек погиб. По предварительным данным, один рабочий погиб.

Рабочие упали в шахту лифта в Новой Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации канала, в шахту с высоты семи метров упали пять человек, четверым потребовалась медицинская помощь.

В краснодарской многоэтажке на улице Зиповской оборвался грузовой лифт с девушкой-пассажиром. Благодаря сработавшей защите кабина лифта не улетела в шахту, а остановилась на 12-м этаже. Из лифта пассажирку доставали спасатели.

Портал 47news.ru ранее сообщил, что в Мурино Ленинградской области на крыше лифта в многоэтажном жилом доме обнаружили тело мужчины с оторванной ногой. По предварительным данным, он свалился с 19-го этажа во время ремонтных работ в шахте лифта.

Происшествия,Международный аэропорт Внуково,
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