ФСБ задержала планировавшего массовое убийство россиянина

О планах мужчины стало известно из его поста, опубликованного в соцсети. Он оказался сторонником запрещенного в России террористического движения «Колумбайн». У него имелось разрешение на хранение и ношение оружия. При обыске правоохранители нашли в его доме гладкоствольный карабин «Сайга» и травматический пистолет. А также личные дневники, в которых он описывал убийства в местах с большим количеством людей и последующего суицида.