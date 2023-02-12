Суд рассмотрит дело супругов о жестком убийстве 39-летней россиянки

В Иркутской области суд рассмотрит дело 31-летнего мужчины и его 24-летней супруги об убийстве 39-летней женщины. Об этом в воскресенье, 12 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России ( СКР ) Карина Головачева .

По данным ведомства, в ночь на 6 октября 2022 года супружеская пара с друзьями отдыхала в зимовье на Коммунистической в селе Оек. Там супруги поссорились со знакомой, начали ее избивать и вонзили нож ей в спину. Затем пара отвела потерпевшую к реке и зарезала. Фигуранты скинули тело погибшей в реку и сбежали.