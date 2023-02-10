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12 минут назад

В Югре на 13-летнего подростка в третий раз напала стая бродячих собак

Газета.Ru

В ХМАО стая бродячих собак напала на подростка. С ним это случилось уже в третий раз. Об этом сообщает Telegram-канал «Вестник».

В Югре на 13-летнего подростка в третий раз напала стая бродячих собак
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В поселке Солнечный на 13-летнего подростка набросилась стая бездомных собак. До этого ребенок дважды подвергался их нападению. Сейчас у него сильный стресс.

За последние полтора месяца собаки несколько раз набрасывались на подростка. Последний случай произошел 9 февраля. Об этом мать мальчика сообщила в чате поселения.

К настоящему моменту ребенку оказана медицинская помощь и сделаны необходимые прививки.

Мать пострадавшего сообщила, что подала заявления во все соответствующие инстанции. Однако служба отлова бездомных животных отреагировала лишь на одно из них. Полиция и администрация поселка также в курсе случившегося. Если в дальнейшем ситуация не изменится, женщина собирается обращаться к губернатору края.

Глава Солнечного пообещал уточнить детали случившегося и разобраться.

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