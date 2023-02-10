Российского учителя физкультуры осудили на 8,5 года колонии за совращение детей

В Югре суд приговорил учителя физкультуры нижневартовской школы к 8,5 года колонии строгого режима за совращение школьниц. Об этом в пятницу, 10 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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Мужчину признали виновным по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 135 («Развратные действия»). Следствие и суд установили, что с сентября 2015 по февраль 2020 года учитель неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении учениц. В основу обвинения легли девять судебных экспертиз и показания более 110 человек.

Фигуранта также лишили права заниматься педагогической деятельностью, связанной с работой с детьми.