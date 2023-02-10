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20 минут назад

СМИ: в Донецке прогремели два взрыва

Елена Прошина

Два взрыва прозвучали в центре Донецка. Об этом пишет ТАСС.

СМИ: в Донецке прогремели два взрыва
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, работает система ПВО. Местные власти пока никак не прокомментировали обстрелы.

Ранее представитель ДНР в СЦКК сообщил, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 155 мм. По его словам, удары пришлись по направлению населенный пункт Курахово – город Донецк.

Также стало известно об обстреле Никитовского района Горловки. Взрывы прозвучали дважды за 40 минут, всего было выпущено 23 мины калибром 120 мм.

8 февраля ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, а позднее – Ленинский район. В результате погибли два мирных жителя.

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