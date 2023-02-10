В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
23 минуты назад

Российского полицейского обвинили в избиении задержанного до смерти

Lenta.ru

В Краснодаре суд отправил под домашний арест сотрудника полиции, обвиняемого в избиении задержанного до смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель краевого управления Следственного комитета России (СКР) Анна Пушкина.

Российского полицейского обвинили в избиении задержанного до смерти
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Правоохранителю, работавшему оперуполномоченным уголовного розыска отдела полиции УМВД России по городу Краснодару, предъявлено обвинение в превышении полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

По данным СКР, 1 июля 2021 года у дома на улице Тургенева в Краснодаре от внутрибрюшного кровотечения скончался 31-летний местный житель. По факту его смерти было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что в тот день его задержали и доставили в отдел полиции, где сотрудник дважды ударил мужчину в живот, требуя сознаться в краже. Позже задержанного отпустили с тупой травмой живота, он дошел до дома и умер.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители