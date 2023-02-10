Российского полицейского обвинили в избиении задержанного до смерти

По данным СКР, 1 июля 2021 года у дома на улице Тургенева в Краснодаре от внутрибрюшного кровотечения скончался 31-летний местный житель. По факту его смерти было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что в тот день его задержали и доставили в отдел полиции, где сотрудник дважды ударил мужчину в живот, требуя сознаться в краже. Позже задержанного отпустили с тупой травмой живота, он дошел до дома и умер.