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43 минуты назад

В Калифорнии мужчина умышленно спустил с обрыва свою Tesla с женой и детьми

Газета.Ru

Жителя Калифорнии обвиняют в том, что он умышленно допустил съезд автомобиля с женой и детьми со скалы. При этом за рулем Tesla мужчина находился сам. Об этом сообщает издание abc7.com.

В Калифорнии мужчина умышленно спустил с обрыва свою Tesla с женой и детьми
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Врач-рентгенолог из Пасадены съехал на своем автомобиле со скалы на мысе Девилс Слайд утром 2 января. Вместе с ним в машине находились его жена и дети. Спасатели, извлекавшие пострадавших из-под обломков, заявили, что спасение в подобной аварии — чудо. Меньше всех пострадал 4-летний сын водителя, он получил только синяки. 41-летняя жена и 7-летняя дочь мужчины находятся в тяжелом состоянии. Водитель также был доставлен в больницу, но вскоре его обвинили в покушении на убийство членов своей семьи.

Свидетели аварии, а также сотрудники прокуратуры округа уверены в том, что водитель специально не предпринял никаких мер по недопущению катастрофы. В результате падения машина приземлилась на скалистый пляж. После спасения жена врача заявила, что произошедшее — вовсе не случайность. Следователи, исследовавшие место происшествия, убедились, что на асфальте нет следов тормозного пути. При этом установлено, что тормоза в автомобиле были исправны, факт другой технической неисправности также не установлен. Эксперты продолжают изучать Tesla Model Y, принадлежащий доктору, чтобы исключить механическую вероятность, которая могла поспособствовать автокатастрофе.

Водитель автомобиля заключен под стражу после того, как следователи Калифорнийского дорожного патруля предоставили доказательства того, что инцидент был преднамеренным актом. К настоящему моменту ему предъявлены три обвинения в покушении на убийство при особых обстоятельствах.

Слушание по делу запланировано на 20 марта. Обвиняемый может получить пожизненный срок.

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