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54 минуты назад

Вся семья москвичей погибла под обломками дома в турецком Хатае

Никита Бородкин

Вся московская семья, которая оказалась под обломками дома в турецком Хатае, погибла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Вся семья москвичей погибла под обломками дома в турецком Хатае
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что получения информации о находящихся под завалами четырех россиян сотрудники МЧС РФ вместе с турецкими спасателями направились из Кахраманмараша в провинцию Хатай.

В пятницу, 10 февраля, спасателям удалось обнаружить тела женщины и ребенка, а позднее сообщалось об извлечении из-под обломков трупа мужчины. Теперь при разборе завалов был найден второй малыш, также без признаков жизни.

6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошло несколько землетрясений магнитудой 7,4 балла. Были разрушены тысячи зданий. Периодически в регионе фиксировались новые землетрясения с меньшей магнитудой. Разборы завалов и поиск людей продолжаются.

По последней информации, в результате природного катаклизма погибли 18 342 человека, еще 72 242 получили травмы. Всего из регионов стихийного бедствия эвакуировали 75 780 жителей.

Происшествия,землетрясение,МЧС России,
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