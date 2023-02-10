Вся семья москвичей погибла под обломками дома в турецком Хатае

Вся московская семья, которая оказалась под обломками дома в турецком Хатае, погибла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Напомним, что получения информации о находящихся под завалами четырех россиян сотрудники МЧС РФ вместе с турецкими спасателями направились из Кахраманмараша в провинцию Хатай.

В пятницу, 10 февраля, спасателям удалось обнаружить тела женщины и ребенка, а позднее сообщалось об извлечении из-под обломков трупа мужчины. Теперь при разборе завалов был найден второй малыш, также без признаков жизни.

6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошло несколько землетрясений магнитудой 7,4 балла. Были разрушены тысячи зданий. Периодически в регионе фиксировались новые землетрясения с меньшей магнитудой. Разборы завалов и поиск людей продолжаются.