Задержан причастный к похищению экс-депутата Госдумы Горячева

Убийство пропавшего в 1997 году депутата Госдумы и бизнесмена Марка Горячева раскрыли спустя 25 лет. Как сообщает Telegram-канал 112, детали происшествия рассказал соратник криминального авторитета Владимира Кулбибабы Николай Поляков, которого проверяли на возможное участие в ОПГ.

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По словам Полякова, в марте 1997 года Горячева похитили возле Торжовского рынка в Санкт-Петербурге — его посадили в иномарку Кулибабы и увезли на дачу в Выборгский район. Через некоторое время преступники убили предпринимателя, расчленили его тело, а останки выбросили в Невский залив, привязав к блинам от штанги.

Благодаря рассказу Полякова правоохранители установили всех шестерых организаторов и исполнителей убийства Горячева.