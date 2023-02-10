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42 минуты назад

Убийство российского бизнесмена раскрыли спустя 25 лет

Никита Бородкин

Убийство пропавшего в 1997 году депутата Госдумы и бизнесмена Марка Горячева раскрыли спустя 25 лет. Как сообщает Telegram-канал 112, детали происшествия рассказал соратник криминального авторитета Владимира Кулбибабы Николай Поляков, которого проверяли на возможное участие в ОПГ.

Задержан причастный к похищению экс-депутата Госдумы Горячева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Полякова, в марте 1997 года Горячева похитили возле Торжовского рынка в Санкт-Петербурге — его посадили в иномарку Кулибабы и увезли на дачу в Выборгский район. Через некоторое время преступники убили предпринимателя, расчленили его тело, а останки выбросили в Невский залив, привязав к блинам от штанги.

Благодаря рассказу Полякова правоохранители установили всех шестерых организаторов и исполнителей убийства Горячева.

Напомним, что Горячев родился 6 апреля 1954 года. С 1987 года был председателем кооператива по изготовлению роялей, которое позднее получило название «Мастерская Горячева». В 1993 году был избран депутатом Госдумы, однако на выборах в 1995 году не прошел в парламент. После пропажи Горячева ходили слухи, что в действительности он решил бежать за границу и скрыть свою личность.

Происшествия,Николай Поляков,Госдума,
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