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28 минут назад

В Твери 20 человек спасали мужчину, провалившегося под лед

Газета.Ru

В Твери мужчина провалился под лед Волги. В операции по его спасению участвовали 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Тверской области.

В Твери 20 человек спасали мужчину, провалившегося под лед
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел 9 февраля. Сотрудники городского МЧС получили сообщение о том, что в акватории реки Волги тонет человек.

На месте уже находились люди, пытавшиеся оказать пострадавшему какую-либо помощь, но без помощи сотрудников МЧС обойтись не удалось. В итоге для успешного завершения операции понадобилось 20 человек, 9 человек из них были сотрудниками службы спасения. Также на месте были задействованы 7 единиц техники, часть из которых принадлежала неравнодушным горожанам.

В итоге мужчину спасли. На берегу его передали для осмотра бригаде скорой медицинской помощи.

Пресс-служба региона вновь напомнила о правилах поведения на льду, посоветовав отказаться от переходов водоемов с целью сокращения пути.

Происшествия,МЧС России,
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