В Индонезии началось извержение вулкана Карангетанг

В Индонезии на острове Сиау началось извержение вулкана Карангетанг. Об этом сообщает The Star.

Лава хлынула вниз по шести рекам, рассказали в Центре по смягчению вулканологических и геологических опасностей (PVMBG). Из ближайших деревень начали эвакуировать жителей.

Реки Батанг, Тимбеланг, Беха Барат, Наниту, Батуаванг и Кахетанг берут начало на высоте в 1784 метра.

«Склон горы довольно крутой, поэтому лава спускается быстро», - заявил координатор вулкана PVMBG Октори Прамбада на виртуальной пресс-конференции.

Ранее четыре человека погибли и еще трое получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,2 балла, разрушившего несколько офисных зданий, жилых домов и больницу в восточной провинции Индонезии Папуа.