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34 минуты назад

Российский офицер развратил в сети десятилетнюю девочку и получил 12 лет колонии

Lenta.ru

В Красноярске суд приговорил к 12 годам лишения свободы офицера, домогавшегося десятилетней девочки. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает MK.RU.

Российский офицер развратил в сети десятилетнюю девочку и получил 12 лет колонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в июне 2022 года военнослужащих познакомился с маленькой потерпевшей в социальной сети во «ВКонтакте». Он общался с ней на интимные темы, развращал и совершал иные действия сексуального характера.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге учителя информатики задержали за совращение школьницы.

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