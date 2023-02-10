Российский офицер развратил в сети десятилетнюю девочку и получил 12 лет колонии

В Красноярске суд приговорил к 12 годам лишения свободы офицера, домогавшегося десятилетней девочки. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает MK.RU .

По данным ведомства, в июне 2022 года военнослужащих познакомился с маленькой потерпевшей в социальной сети во «ВКонтакте». Он общался с ней на интимные темы, развращал и совершал иные действия сексуального характера.