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1 час назад

ФСБ: иностранные спецслужбы собирают данные об СВО через почтовые сервисы

Мария Иванова

Иностранные спецслужбы используют популярные почтовые сервисы для сбора данных о специальной военной операции и российских военнослужащих. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщает РИА Новости.

ФСБ предупредила о рассылке писем иностранными спецслужбами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В спецслужбе отметили, что факты использования популярных российских почтовых сервисов для выведывания информации фиксируются с августа 2022 года.

Злоумышленники применяют адреса электронной почты, схожие по наименованиям с доменными именами федеральных органов исполнительной власти. С них массово рассылаются электронные письма «с приложением псевдоофициальных запросов о предоставлении сведений в отношении участников СВО», мобилизованных, а также о тех, кто приехал Россию с территории Украины.

«ФСБ России призывает к бдительности», - подчеркивается в сообщении.

В спецслужбе посоветовали россиянам не отвечать на такие письма и не открывать прикрепленные к ним документы до того, как будет получено подтверждение их подлинности. Для этого необходимо обратиться на официальные порталы соответствующих государственных органов.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Происшествия,Владимир Путин,ФСБ,
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