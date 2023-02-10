ФСБ предупредила о рассылке писем иностранными спецслужбами

Иностранные спецслужбы используют популярные почтовые сервисы для сбора данных о специальной военной операции и российских военнослужащих. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщает РИА Новости.

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В спецслужбе отметили, что факты использования популярных российских почтовых сервисов для выведывания информации фиксируются с августа 2022 года.

Злоумышленники применяют адреса электронной почты, схожие по наименованиям с доменными именами федеральных органов исполнительной власти. С них массово рассылаются электронные письма «с приложением псевдоофициальных запросов о предоставлении сведений в отношении участников СВО», мобилизованных, а также о тех, кто приехал Россию с территории Украины.

«ФСБ России призывает к бдительности», - подчеркивается в сообщении.

В спецслужбе посоветовали россиянам не отвечать на такие письма и не открывать прикрепленные к ним документы до того, как будет получено подтверждение их подлинности. Для этого необходимо обратиться на официальные порталы соответствующих государственных органов.