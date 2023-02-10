В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
57 минут назад

МВД раскрыло похищение депутата Госдумы в 1997 году

Lenta.ru

В Санкт-Петербурге полицейские раскрыли дело о похищении бывшего депутата Госдумы Марка Горячева, которого увезли насильно в 1997 году и с тех пор он исчез. Об этом сообщает ТАСС.

МВД раскрыло похищение депутата Госдумы в 1997 году
Фото: ТАССТАСС

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила задержание подозреваемого в совершении преступления. По ее словам, он причастен к похищению политика, который впоследствии был убит.

В марте 1997 года трое неизвестных напали на Горячева, вытащили его из его автомобиля и насильно пересадили в машину марки «Жигули», после чего скрылись. С тех пор о судьбе экс-депутата ничего не известно. Выдвигалась версия, что похищение могло быть связано с его долгами.

Горячев был избран депутатом Госдумы в 1993 году, был членом комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности. Выборы в парламент второго созыва он проиграл.

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители