МВД раскрыло похищение депутата Госдумы в 1997 году

В Санкт-Петербурге полицейские раскрыли дело о похищении бывшего депутата Госдумы Марка Горячева, которого увезли насильно в 1997 году и с тех пор он исчез. Об этом сообщает ТАСС.

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила задержание подозреваемого в совершении преступления. По ее словам, он причастен к похищению политика, который впоследствии был убит.

В марте 1997 года трое неизвестных напали на Горячева, вытащили его из его автомобиля и насильно пересадили в машину марки «Жигули», после чего скрылись. С тех пор о судьбе экс-депутата ничего не известно. Выдвигалась версия, что похищение могло быть связано с его долгами.