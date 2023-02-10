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1 час назад

Тела двоих россиян найдены под завалами в турецком Хатае

Елена Прошина

В турецком Хатае под завалами обнаружены тела двух россиян, сообщили в пресс-службе МЧС России. об этом пишет ТАСС.

Тела двоих россиян найдены под завалами в турецком Хатае
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Женщину и ребенка нашли погибшими на разрушенном объекте после землетрясения.

«С вечера среды спасатели МЧС России работают на разрушенном объекте в Хатае, где находится семья россиян. В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребенок, к сожалению, без признаков жизни», - -сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в настоящее время продолжаются поиски остальных членов семьи.

Напомним, после получения информации о находящейся под завалами российской семье, сотрудники МЧС РФ вместе с турецкими спасателями направились из Кахраманмараша в провинцию Хатай. Ранее сообщалось, что спасателям удалось определить предполагаемое местонахождение россиян.

Ранее сообщалось, что специалистам удалось вытащить живыми несколько человек из-под завалов. Они пробыли под развалинами четверо суток. Среди спасенных – трое детей. Все они доставлены в больницу. Поиски людей до сих про продолжаются. Спасатели не оставляют надежд найти выживших.

Всего по последним данным в результате землетрясения в Турции погибло 18 342 человека, еще 72 242 пострадали.

Происшествия,МЧС России,
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