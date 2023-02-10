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1 час назад

Власти: ПВО сбила над Брянской областью украинский беспилотник

Никита Бородкин

Силы ПВО сбили над Брянским районом Брянской области украинский беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал он.

Напомним, что после начала специальной военной операции приграничные регионы России стали регулярно подвергаться обстрелам со стороны украинских военных. Атаки проводятся как с помощью артиллерии, так и при помощи беспилотников и ракет.

9 февраля Богомаз рассказывал, что девять украинских беспилотников атаковали Стародубский муниципальный округ области. Эту атаку удалось полностью отразить, пострадавших и разрушений на земле не было. В начале февраля губернатор также заявлял, что за все время проведения спецоперации на Украине противник открывал огонь по территории региона 272 раза, погибли четыре человека, 22 получили ранения.

Происшествия,Александр Богомаз,
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