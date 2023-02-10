Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Напомним, что после начала специальной военной операции приграничные регионы России стали регулярно подвергаться обстрелам со стороны украинских военных. Атаки проводятся как с помощью артиллерии, так и при помощи беспилотников и ракет.

9 февраля Богомаз рассказывал, что девять украинских беспилотников атаковали Стародубский муниципальный округ области. Эту атаку удалось полностью отразить, пострадавших и разрушений на земле не было. В начале февраля губернатор также заявлял, что за все время проведения спецоперации на Украине противник открывал огонь по территории региона 272 раза, погибли четыре человека, 22 получили ранения.