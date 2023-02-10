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1 час назад

Появились подробности гибели ребенка в московском детсаду

Lenta.ru

Никаких жалоб на самочувствие у трехлетнего ребенка, который умер в одном из детских садов в Москве, не было. Об этом говорится в комментарии директора совмещенной с учреждением дошкольного образования школы №2123, подступившем «Ленте.ру».

Появились подробности гибели ребенка в московском детсаду
Фото: ТАССТАСС

«9 февраля в нашем детском саду произошла трагедия. После дневного сна воспитанник дошкольной группы никак не просыпался. Воспитательница незамедлительно вызвала скорую помощь, бригада оперативно прибыла на место», — сообщила директор.

По ее словам, несмотря на усилия врачей и весь проведенный комплекс реанимационных мероприятий спасти воспитанника детсада не удалось. Она уточнила также, что течение всего тихого часа в группе находилась воспитательница и никуда не отлучалась.

Ранее РЕН ТВ сообщал, что в московском детсаду ребенок захлебнулся рвотными массами и умер от асфиксии. Уточнялось, что помимо погибшего в семье воспитываются еще трое детей — все они ходили в один и тот же сад.

Администрация школы принесла свои соболезнования родным и близким воспитанника. Семье будет предложена всесторонняя помощь, в том числе психологическая с привлечением профильных специалистов Городского психолого-педагогического центра.

Для установления всех обстоятельств и причин произошедшего начато служебное расследование.

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