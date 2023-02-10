ФСБ предупредила о рассылке писем иностранными спецслужбами

ФСБ предупредила о рассылке иностранными спецслужбами писем для сбора данных об СВО и военнослужащих. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ с августа 2022 года фиксируются факты использования иностранными спецслужбами популярных российских почтовых сервисов для выведывания и сбора информации, касающейся проведения российскими вооруженными силами специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, и о лицах, принимающих в ней непосредственное участие", - сообщили в ЦОС.

В этих целях злоумышленники применяют адреса электронной почты, схожие по наименованиям с доменными именами федеральных органов исполнительной власти, с которых массово рассылают в учреждения и организации электронные письма с приложением псевдоофициальных запросов о предоставлении сведений в отношении участников специальной военной операции, о мобилизованных гражданах и о лицах, въехавших в Россию с территории Украины, а также иных данных, представляющих интерес для иностранных спецслужб.