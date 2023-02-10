Число погибших после землетрясения в Турции превысило 18 тысяч человек

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 18 342, еще 72 242 человека пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

В ведомстве добавили, что из регионов стихийного бедствия эвакуировали 75 780 человек.

Напомним, что 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошло несколько землетрясений магнитудой 7,4 балла. Были разрушены тысячи зданий. Периодически в регионе фиксировались новые землетрясения с меньшей магнитудой. Разборы завалов и поиск людей продолжаются.