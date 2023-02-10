Задержан причастный к похищению экс-депутата Госдумы Горячева

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в причастности в похищению российского предпринимателя и политика в 1997 году. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .

"Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан подозреваемый в причастности к похищению в 1997 году известного российского предпринимателя и политика, который впоследствии был убит", - сказала она.

Бизнесмен, председатель концерна "Горячев", экс-депутат Госдумы первого созыва Марк Горячев был похищен в марте 1997 года. Трое неизвестных подошли к автомобилю Горячева, силой вытащили предпринимателя из машины, пересадили в "Жигули" и увезли его в неизвестном направлении. С того времени предпринимателя никто не видел. По некоторым данным, у Горячева были проблемы с возвращением кредитов.