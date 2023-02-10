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2 часа назад

Полицейские задержали причастного к похищению экс-депутата Госдумы Марка Горячева

ТАССиещё 2

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в причастности в похищению российского предпринимателя и политика в 1997 году. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержан причастный к похищению экс-депутата Госдумы Горячева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан подозреваемый в причастности к похищению в 1997 году известного российского предпринимателя и политика, который впоследствии был убит", - сказала она.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет о бывшем депутате Госдумы Марке Горячеве.

Бизнесмен, председатель концерна "Горячев", экс-депутат Госдумы первого созыва Марк Горячев был похищен в марте 1997 года. Трое неизвестных подошли к автомобилю Горячева, силой вытащили предпринимателя из машины, пересадили в "Жигули" и увезли его в неизвестном направлении. С того времени предпринимателя никто не видел. По некоторым данным, у Горячева были проблемы с возвращением кредитов.

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,Госдума,
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