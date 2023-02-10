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18 минут назад

В московском детсаду погиб ребенок

Lenta.ru

В одном из детских садов в Москве умер трехлетний ребенок. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

В московском детсаду погиб ребенок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, воспитанник детсада захлебнулся рвотными массами и умер от асфиксии. Помимо него, в семье воспитываются еще трое детей — все они ходили в один и тот же сад, который совмещен со школой.

Подобный случай в январе произошел в Екатеринбурге. Тогда трехлетняя девочка застряла в ограждении горки и, пытаясь освободиться, зацепилась шарфом за горку. Она впала в кому от удушья, а спустя шесть дней умерла в больнице.

До этого в селе Казаново Забайкальского края в детском саду умер четырехлетний ребенок. Днем воспитаннику сада стало плохо, на что обратила внимание воспитательница, которая вызвала скорую и сообщила о произошедшем родителям мальчика. По дороге в больницу ребенок скончался.

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