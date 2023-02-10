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32 минуты назад

В Киргизии произошло землетрясение

Лера Букина

На территории Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на казахстанских сейсмологов.

До этого землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировали в Киргизии 27 января. Оно произошло неподалеку от границы с Казахстаном.

Подземные толчки магнитудой 7,4 балла начали наблюдаться в Турции, Сирии и Ливана 6 февраля. Были разрушены тысячи зданий. Спасательные работы с тех пор не прекращались. Периодически в регионе фиксируются новые землетрясения с меньшей магнитудой.

Как сообщило накануне вечером РИА Новости, ссылаясь на управление по ликвидации стихийных бедствий, число погибших из-за землетрясения в Турции превысило 17 тысяч человек, ещё более 70 тысяч пострадали.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении властей обеспечить жильем всех граждан, лишившихся крова во время землетрясения. За год он собирается полностью восстановить пострадавшие во время бедствия провинции.

Происшествия,Видео,Реджеп Эрдоган,
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