В Киргизии произошло землетрясение

На территории Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на казахстанских сейсмологов.

До этого землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировали в Киргизии 27 января. Оно произошло неподалеку от границы с Казахстаном.

Подземные толчки магнитудой 7,4 балла начали наблюдаться в Турции, Сирии и Ливана 6 февраля. Были разрушены тысячи зданий. Спасательные работы с тех пор не прекращались. Периодически в регионе фиксируются новые землетрясения с меньшей магнитудой.

Как сообщило накануне вечером РИА Новости, ссылаясь на управление по ликвидации стихийных бедствий, число погибших из-за землетрясения в Турции превысило 17 тысяч человек, ещё более 70 тысяч пострадали.