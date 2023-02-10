14 человек спасли из-под завалов рухнувшего дома в Новосибирске

14 человек удалось спасти из-под завалов пятиэтажного дома в Новосибирске, который обрушился в результате взрыва газа в четверг, 9 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

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По последним данным, погибли 13 человек, в том числе двухлетний ребенок, еще 22 пострадали. Площадь обрушения составила 200 квадратных метров. Спасательные работы на месте завершены, сейчас спасатели продолжают расчищать двор от обломков.

Напомним, что взрыв газа произошел утром в четверг, 9 февраля, на третьем этаже второго подъезда дома на улице Линейная в Заельцовском районе. В Следственном комитете по Новосибирской области заявляли об обрушении двух подъездов и пожаре, который начался вслед за ними.

Основная версия происшествия — нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Правоохранители задержали двух человек, которые представились сотрудниками ООО «Межрегионгаз-сервис». Они якобы выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах. В самой компании подчеркнули, что эти люди не имеют к ней никакого отношения.