Число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 17 674

Число жертв мощных землетрясений в Турции выросло до 17 674. Об этом заявил вице-президент республики Фуат Октай. По его словам, пострадали от подземных толчков 72 879 человек.

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«К сожалению, вынуждены сообщить о росте числа погибших. Сейчас их 17 674 человека», - передает ТАСС слова Фуата Октая.

Также вице-президент сообщил, что за последние сутки из-под завалов живыми вызволили 121 человека.

Ранее стало известно, что Всемирный банк выделит Турции 1,78 миллиарда долларов на оказание помощи и восстановление после землетрясений. Также международная финансовая организация проведет ускоренную оценку ущерба, нанесенного мощными подземными толчками.