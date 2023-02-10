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25 минут назад

Число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 17 674

ТК «Звезда»

Число жертв мощных землетрясений в Турции выросло до 17 674. Об этом заявил вице-президент республики Фуат Октай. По его словам, пострадали от подземных толчков 72 879 человек.

Число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 17 674
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К сожалению, вынуждены сообщить о росте числа погибших. Сейчас их 17 674 человека», - передает ТАСС слова Фуата Октая.

Также вице-президент сообщил, что за последние сутки из-под завалов живыми вызволили 121 человека.

Ранее стало известно, что Всемирный банк выделит Турции 1,78 миллиарда долларов на оказание помощи и восстановление после землетрясений. Также международная финансовая организация проведет ускоренную оценку ущерба, нанесенного мощными подземными толчками.

Напомним, землетрясения произошли 6 февраля. Мощные подземные толчки сотрясли 10 регионов Турции. Колебания земли ощущались также в Сирии, Ираке и Ливане.

Происшествия,землетрясение,Фуат Октай,Всемирный Банк,
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