Самолет-разведчик США следил за результатами взрыва "Северного потока"

Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon ранним утром 26 сентября 2022 года следил за последствиями взрыва на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море, свидетельствуют данные портала Flightradar24.

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По данным сейсмологов Швеции и Дании, опубликованным на следующий день после инцидента 26 сентября прошлого года, первый взрыв на трубопроводах "Северный поток" рядом с островом Борнхольм на Балтике произошел в 02:03 по летнему европейскому времени. Как утверждает американский журналист Сеймур Херш, водолазы США под прикрытием учений НАТО летом 2022 года заложили взрывчатку под "Северные потоки", которая затем была активирована при помощи норвежского гидроакустического буя.

По его словам, после этого, 26 сентября самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй в море, с помощью которого взрывчатка была приведена в действие. Согласно записи Flightradar24, американский самолет прилетел из Атлантики, после чего, пройдя над Данией, подлетел к данному острову. Затем "разведчик" заправлялся над Польшей от самолета-заправщика КС-135R.

Потом P-8A Poseidon вернулся к Борнхольму и примерно в 04:45 по летнему европейскому времени совершил полный круг точно над районом взрыва, начав снижение. Сделав разворот направо и уйдя в сторону от места происшествия, американский самолет-разведчик постепенно снизился с высоты в 7 300 м до 2 200 м, после чего пропал с радара, выключив транспондер. Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил РИА Новости, что трек P-8A Poseidon с Flightradar24 подтверждает версию Херша.