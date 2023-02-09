Выросло число погибших при взрыве дома в Новосибирске

Число погибших при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске возросло до 12 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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По данным агентства, еще четыре человека были обнаружены спасателями при разборе завалов. Среди них пожилая женщина, которая проживала в разрушенном подъезде.

Таким образом на данный момент общее количество пострадавших при частичном обрушения дома в Новосибирске составляет 21 человек. Из них 12 — погибли, семь — находятся в больнице, еще двое — после обследования вернулись домой. Остается неизвестной судьба трех человек.