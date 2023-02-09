Выросло число погибших при взрыве дома в Новосибирске

Число погибших при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске возросло до 12 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
По данным агентства, еще четыре человека были обнаружены спасателями при разборе завалов. Среди них пожилая женщина, которая проживала в разрушенном подъезде.
Таким образом на данный момент общее количество пострадавших при частичном обрушения дома в Новосибирске составляет 21 человек. Из них 12 — погибли, семь — находятся в больнице, еще двое — после обследования вернулись домой. Остается неизвестной судьба трех человек.
Напомним, что взрыв бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме на улице Линейной, дом №39, сегодня, 9 февраля, рано утром. В результате инцидента произошло обрушение двух подъездов и сильный пожар. В СКР возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В его рамках были задержаны 25-летний мужчина и 45-летняя женщина, которые занимаются обслуживанием газовых плит.