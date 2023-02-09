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29 минут назад

В Петербурге школьник взорвал гранату на уроке и получил травму

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге в одной из школ произошло ЧП на уроке — там ученик взорвал гранату. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший фотографии гранаты и последствий ее взрыва.

В Петербурге школьник взорвал гранату на уроке и получил травму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, речь идет о ГБОУ СОШ №385, расположенной в Красносельском районе города.

Так, пострадавший школьник принес на учебу страйкбольную гранату. Во время урока он сидел на первой парте и выдернул чеку у снаряда, в результате чего произошел взрыв, который, как пишет издание, был слышен на нескольких этажах.

Судя по фото, ребенок получил незначительные травмы руки. Других пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что в Томске лицей эвакуировали после того, как девятиклассник принес на урок гранату.

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