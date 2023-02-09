В Петербурге школьник взорвал гранату на уроке и получил травму

В Санкт-Петербурге в одной из школ произошло ЧП на уроке — там ученик взорвал гранату. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший фотографии гранаты и последствий ее взрыва.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации источника, речь идет о ГБОУ СОШ №385, расположенной в Красносельском районе города.

Так, пострадавший школьник принес на учебу страйкбольную гранату. Во время урока он сидел на первой парте и выдернул чеку у снаряда, в результате чего произошел взрыв, который, как пишет издание, был слышен на нескольких этажах.

Судя по фото, ребенок получил незначительные травмы руки. Других пострадавших в результате инцидента нет.