В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
30 минут назад

В Херсонской области обнаружили два тайника с боеприпасами

Lenta.ru

В Херсонской области полицейские обнаружили два тайника с боеприпасами. Об этом в четверг, 9 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В Херсонской области обнаружили два тайника с боеприпасами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время осмотра песчаного карьера возле села Михайловка правоохранители нашли два спрятанных танковых снаряда и четыре металлические емкости с пороховыми зарядами. Позже второй схрон с боеприпасами, двумя пороховыми разгонными снарядами и комплектом камуфлированной формы с символикой Вооруженных сил Украины (ВСУ) был выявлен в лесопосадке Каланчакского муниципального округа. Ведется проверка.

Ранее сообщалось, что полицейские обнаружили под Херсоном крупный арсенал ВСУ с танковыми снарядами.

Происшествия,МВД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители