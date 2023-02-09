В Херсонской области обнаружили два тайника с боеприпасами

В Херсонской области полицейские обнаружили два тайника с боеприпасами. Об этом в четверг, 9 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России .

Во время осмотра песчаного карьера возле села Михайловка правоохранители нашли два спрятанных танковых снаряда и четыре металлические емкости с пороховыми зарядами. Позже второй схрон с боеприпасами, двумя пороховыми разгонными снарядами и комплектом камуфлированной формы с символикой Вооруженных сил Украины (ВСУ) был выявлен в лесопосадке Каланчакского муниципального округа. Ведется проверка.