Симоньян сообщила о подозрительной посылке

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала в своем Telegram-канале публикации о том, что ей пришла подозрительная посылка.

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Отмечается, что ранее канал Baza рассказал о ЧП в RT. По данным журналистов, служба безопасности телеканала вызвала саперов из-за посылки, направленной главному редактору. При осмотре выяснилось, что в ней были книги на религиозную тематику.

Главред RT пояснила, что в настоящее время находится под госзащитой. Вопросами ее безопасности занимаются «хорошие люди в погонах».

Симоньян уточнила, что при проверке корреспонденции специалисты посчитали посылку подозрительной. При этом никто не поставил ее в известность, так как и не обязан был это делать.

По ее словам, кто-то в силовых структурах слил информацию о происшествии популярному каналу. Главред RT добавила, что подобные действия подпадают под статью 291 УК РФ.

Она резюмировала, что «все остальное в сообщении Базы — правда».