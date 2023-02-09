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59 минут назад

Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 16 170

Елена Прошина

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что число погибших при землетрясения в ночь на 6 февраля возросло до 16 170 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 16 170
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление Эрдоган сделал, выступая в провинции Османийе. Президент также добавил, что количество раненых также возросло до 64 194 человек.

Землетрясение произошло на территории Турции, Сирии и Ливана. Его магнитуда достигла 7,7 баллов. Согласно последним данным, в Сирии число погибших превысило 1200 человек, ещё более двух тысяч пострадали. По словам Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. По памяти жертв трагедии в Турции объявили семидневный общенациональный траур.

Ранее ещё одно землетрясение магнитудой в 4,3 балла произошло возле границы Сирии и Ливана.

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