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14 минут назад

Число погибших после обрушения дома в Новосибирске выросло до восьми

Елена Прошина

Число погибших после частичного обрушения дома в Новосибирске в результате взрыва бытового газа выросло до восьми человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения региона.

Число погибших после обрушения дома в Новосибирске выросло до восьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уже восемь погибших. Под завалами нашли еще одно тело», — говорится в заявлении.

На данный момент известно о 17 пострадавших. Из них восемь — погибло, семь — находится в больницах Новосибирска, еще двое — выписаны на амбулаторное лечение.

Напомним, что взрыв бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме на улице Линейной, дом №39, сегодня, 9 февраля. В результате инцидента произошло обрушение двух подъездов и сильный пожар.

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