Число погибших после обрушения дома в Новосибирске выросло до восьми

Число погибших после частичного обрушения дома в Новосибирске в результате взрыва бытового газа выросло до восьми человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения региона.

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«Уже восемь погибших. Под завалами нашли еще одно тело», — говорится в заявлении.

На данный момент известно о 17 пострадавших. Из них восемь — погибло, семь — находится в больницах Новосибирска, еще двое — выписаны на амбулаторное лечение.