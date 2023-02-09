Число погибших после обрушения дома в Новосибирске выросло до восьми

Число погибших после частичного обрушения дома в Новосибирске в результате взрыва бытового газа выросло до восьми человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения региона.
«Уже восемь погибших. Под завалами нашли еще одно тело», — говорится в заявлении.
На данный момент известно о 17 пострадавших. Из них восемь — погибло, семь — находится в больницах Новосибирска, еще двое — выписаны на амбулаторное лечение.
Напомним, что взрыв бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме на улице Линейной, дом №39, сегодня, 9 февраля. В результате инцидента произошло обрушение двух подъездов и сильный пожар.