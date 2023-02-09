По делу об обрушении жилого дома в Новосибирске произведены первые задержания

Два жителя Омской области задержаны по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбужденного после обрушения жилого пятиэтажного дома в Новосибирске, сообщает региональный следственный комитет.

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«Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления СК России по Новосибирской области задержаны 45-летняя и 25-летний жители Омской области по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.238 УК», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Следователи установили, что подозреваемые от лица компании «Межрегионгаз Сервис» выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах разрушенного дома за несколько дней до трагедии.

В СК добавили, что в ближайшее время следователь обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Утром 9 февраля в Новосибирске на улице Линейной в пятиэтажном жилом доме на третьем этаже произошел взрыв газа. Предварительно установлено, что причиной послужила утечка. В результате обрушились два подъезда и начался пожар. По данным регионального Минздрава, в настоящее время количество погибших выросло до семиТАСС, среди них двухлетний ребенок.