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46 минут назад

По делу об обрушении жилого дома в Новосибирске произведены первые задержания

Газета.Ru

Два жителя Омской области задержаны по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбужденного после обрушения жилого пятиэтажного дома в Новосибирске, сообщает региональный следственный комитет.

По делу об обрушении жилого дома в Новосибирске произведены первые задержания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления СК России по Новосибирской области задержаны 45-летняя и 25-летний жители Омской области по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.238 УК», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Следователи установили, что подозреваемые от лица компании «Межрегионгаз Сервис» выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах разрушенного дома за несколько дней до трагедии.

В СК добавили, что в ближайшее время следователь обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Утром 9 февраля в Новосибирске на улице Линейной в пятиэтажном жилом доме на третьем этаже произошел взрыв газа. Предварительно установлено, что причиной послужила утечка. В результате обрушились два подъезда и начался пожар. По данным регионального Минздрава, в настоящее время количество погибших выросло до семиТАСС, среди них двухлетний ребенок.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Происшествия,Следственный комитет,
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