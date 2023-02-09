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15 минут назад

Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до семи

Никита Бородкин

Число погибших после взрыва газа в новосибирской пятиэтажке выросло до семи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Новосибирской области.

Число погибших из-за взрыва газа в доме Новосибирска снова возросло
Фото: Telegram-канал "Анатолий Локоть"Telegram-канал "Анатолий Локоть"

По информации ведомства, под завалами спасатели нашли тело женщины. В стационарах на текущий момент находятся семь человек, двое из которых в тяжелом состоянии. Еще двоих пострадавших выписали из больницы.

Напомним, что взрыв газа произошел утром в четверг, 9 февраля, на третьем этаже второго подъезда дома на улице Линейной в Заельцовском районе. В Следственном комитете по Новосибирской области заявляли об обрушении двух подъездов и пожаре, который начался вслед за ними.

Основная версия происшествия — нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Поврежденное строение снесут, а жильцов здания расселят в новые дома. Также они получат компенсацию.

Происшествия,Следственный комитет,
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