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36 минут назад

Количество жертв землетрясения в Турции достигло 14 351

Мария Иванова

Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) объявило, что количество жертв землетрясения в стране возросло до 14 351 человека. Об этом сообщает Siasat.com.

Количество жертв землетрясения в Турции достигло 14 351
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Количество пострадавших достигло 62 937 человек.

В Сирии число погибших при землетрясениях возросло до 3162 человека, а пострадавших - до 5685 человек.

Таким образом, общее количество жертв в двух странах достигло 17 513 человек, а пострадавших - 68 622.

В AFAD уточнили, что после двух землетрясений, произошедших 6 февраля, случилось 1052 афтершока (повторных толчка с меньшей магнитудой).

В ночь на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юге Турции. Оно затронуло Сирию и чуть меньше - Кипр, Ливан и Ирак. Еще одно землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировали днем 6 февраля в центральной части Турции.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опасаются, что количество жертв может достигнуть 20 тысяч человек.

Происшествия,ВОЗ,
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