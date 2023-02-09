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1 час назад

Екатерина Мизулина: против Некоглая возбудили уголовное дело за клевету

Газета.Ruиещё 1

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что в связи с распространением клеветы о ее деятельности и работе ее организации, а также последовавшими угрозами убийства в ее адрес против блогера Некоглая возбуждено уголовное дело. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Мизулина сообщила об уголовном деле против блогера Некоглая
Фото: nekoglai1337/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)nekoglai1337/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По словам Мизулиной, ГУ МВД России по г. Москве возбудило уголовное дело в отношении Николая Лебедева по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ («Клевета»).

«Сегодня я была вызвана на допрос в качестве потерпевшего по этому уголовному делу. Целью угроз и распространения заведомо ложных сведений является попытка оказать на меня давление как на общественного деятеля в связи с моей позицией по факту дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации со стороны ряда представителей блогерского сообщества», — объяснила она.

Ранее депортированный из России блогер Некоглай пообещал потратить $100 тыс. на покупку дронов для ВСУ.

Происшествия,Екатерина Мизулина,Николай Лебедев,МВД России,
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