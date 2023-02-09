Мизулина сообщила об уголовном деле против блогера Некоглая

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что в связи с распространением клеветы о ее деятельности и работе ее организации, а также последовавшими угрозами убийства в ее адрес против блогера Некоглая возбуждено уголовное дело. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.