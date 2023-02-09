Мизулина сообщила об уголовном деле против блогера Некоглая

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что в связи с распространением клеветы о ее деятельности и работе ее организации, а также последовавшими угрозами убийства в ее адрес против блогера Некоглая возбуждено уголовное дело. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
По словам Мизулиной, ГУ МВД России по г. Москве возбудило уголовное дело в отношении Николая Лебедева по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ («Клевета»).
«Сегодня я была вызвана на допрос в качестве потерпевшего по этому уголовному делу. Целью угроз и распространения заведомо ложных сведений является попытка оказать на меня давление как на общественного деятеля в связи с моей позицией по факту дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации со стороны ряда представителей блогерского сообщества», — объяснила она.
Ранее депортированный из России блогер Некоглай пообещал потратить $100 тыс. на покупку дронов для ВСУ.