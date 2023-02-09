Названы самые частые причины взрыва газа в многоквартирных домах

Владелец сервиса по установке газового оборудования Сергей Медведев назвал самые частые причины взрыва газа.
По словам эксперта, чаще всего это бытовая халатность. Люди просто забывают выключить плиты, или не вовремя вызывают проверки. Кроме того, нельзя исключать и халатную работу коммунальных служб, которые безответственно подходят к проверкам.
Медведев подчеркнул, что, безусловно, не все могут позволить себе сменить старые опасные плиты на современные. Тем не менее, сэкономленные на газовом оборудовании деньги приводят к ужасным последствиям.
Эксперт добавил, что помимо газового оборудования, необходимо поддерживать в рабочем состоянии вентиляцию, передает «Радио 1».
Ранее жительница Новосибирска Яна рассказала, как стала свидетелем взрыва газа в многоквартирном доме, который произошел рано утром 9 февраля. В результате происшествия в пятиэтажном доме обрушились два подъезда, пять человек погибли.
По словам женщины, она проснулась от громких звуков взрыва. Позже появился дым, в течение часа огонь становился сильнее, а машин пожарной службы и скорой помощи подъезжало все больше, передает ее слова «360».