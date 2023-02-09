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20 минут назад

Названы самые частые причины взрыва газа в многоквартирных домах

Вечерняя Москва

Владелец сервиса по установке газового оборудования Сергей Медведев назвал самые частые причины взрыва газа.

Названы самые частые причины взрыва газа в многоквартирных домах
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

По словам эксперта, чаще всего это бытовая халатность. Люди просто забывают выключить плиты, или не вовремя вызывают проверки. Кроме того, нельзя исключать и халатную работу коммунальных служб, которые безответственно подходят к проверкам.

Медведев подчеркнул, что, безусловно, не все могут позволить себе сменить старые опасные плиты на современные. Тем не менее, сэкономленные на газовом оборудовании деньги приводят к ужасным последствиям.

Эксперт добавил, что помимо газового оборудования, необходимо поддерживать в рабочем состоянии вентиляцию, передает «Радио 1».

Ранее жительница Новосибирска Яна рассказала, как стала свидетелем взрыва газа в многоквартирном доме, который произошел рано утром 9 февраля. В результате происшествия в пятиэтажном доме обрушились два подъезда, пять человек погибли.

По словам женщины, она проснулась от громких звуков взрыва. Позже появился дым, в течение часа огонь становился сильнее, а машин пожарной службы и скорой помощи подъезжало все больше, передает ее слова «360».

Происшествия,Сергей Медведев,
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