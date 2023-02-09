СК предъявил заочные обвинения пяти наемникам из Грузии

"Установлены данные о порядке вербовки, обучении, участии наемников в боевых действиях и размерах их денежных вознаграждений, составляющих от 30 до 100 тыс. гривен. На основе собранных доказательств предъявлены заочные обвинения в наемничестве пяти участникам "Грузинского национального легиона", которые прибыли на Украину весной прошлого года с территории Польши, прошли курс подготовки и были распределены в боевые подразделения", - говорится в сообщении.