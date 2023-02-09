Спасатели определили возможное местонахождение россиян под завалами в турецком Хатае

Предполагаемое местонахождение россиян под завалами дома в турецком городе Хатай определено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Поиском россиян занимаются российские спасатели. Работы ведутся со вчерашнего вечера без перерыва, специалисты продвигаются вглубь разрушенного здания.
Напомним, что ранее экстренные службы сообщали, что в турецкой провинции Хатай под обломками разрушенных землетрясениями зданий находятся граждане России — муж с женой и их дети. Сообщалось, что для разбора завалов необходима тяжелая техника.
6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошло несколько землетрясений магнитудой 7,4 балла. Были разрушены тысячи зданий, спасательные работы продолжаются уже двое суток. Периодически в регионе фиксируются новые землетрясения с меньшей магнитудой.
По последней информации, из-за природного катаклизма погибли 12 873 человека, пострадали 62 937.