Спасатели определили возможное местонахождение россиян под завалами в турецком Хатае

Предполагаемое местонахождение россиян под завалами дома в турецком городе Хатай определено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Поиском россиян занимаются российские спасатели. Работы ведутся со вчерашнего вечера без перерыва, специалисты продвигаются вглубь разрушенного здания.

Напомним, что ранее экстренные службы сообщали, что в турецкой провинции Хатай под обломками разрушенных землетрясениями зданий находятся граждане России — муж с женой и их дети. Сообщалось, что для разбора завалов необходима тяжелая техника.

6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошло несколько землетрясений магнитудой 7,4 балла. Были разрушены тысячи зданий, спасательные работы продолжаются уже двое суток. Периодически в регионе фиксируются новые землетрясения с меньшей магнитудой.