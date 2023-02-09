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33 минуты назад

СМИ: число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до пяти

Никита Бородкин

Число погибших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Новосибирске выросло до пяти, в их числе двухлетний ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Новосибирской области.

СМИ: число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до пяти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседница агентства подчеркнула, что спасатели извлекли из-под завалов тело 40-летней женщины. Личность еще одного найденного под обломками человека устанавливается.

Напомним, что взрыв газа произошел утром в четверг, 9 февраля, на третьем этаже второго подъезда дома на улице Линейной в Заельцовском районе города. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявлял о девяти пострадавших.

Как сообщали в Следственном комитете по Новосибирской области, обрушились два подъезда, после чего на месте начался сильный пожар. Основная версия — нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования.

Жильцов здания расселят в новые дома, а поврежденное строение снесут. Сейчас эвакуированные люди размещены в здании ближайшего учебного заведения, позднее их переведут в гостиницу.

Происшествия,Андрей Травников,Следственный комитет,
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