Село Муром в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области попало под массированный обстрел со стороны Украины. Об этом в четверг, 9 февраля, губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, уточнил он.
«Есть повреждения возле Дома культуры и школы. Также снаряды упали рядом с частным домовладением», — написал Гладков.
Белгородская область регулярно попадает под обстрел. 6 февраля глава региона заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Казинка Валуйского городского округа. По его словам, в результате попадания снаряда загорелась хозпостройка частного жилого дома, погибла 70-летняя местная жительница.
Также об атаке со стороны Украины на село Красное в Шебекинском городском округе сообщалось 4 февраля. С этой даты в Белгородской области «желтый» уровень террористической опасности действует бессрочно.