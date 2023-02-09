Село Муром в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области попало под массированный обстрел со стороны Украины. Об этом в четверг, 9 февраля, губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: lenta.ru lenta.ru

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, уточнил он.

«Есть повреждения возле Дома культуры и школы. Также снаряды упали рядом с частным домовладением», — написал Гладков.

Белгородская область регулярно попадает под обстрел. 6 февраля глава региона заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Казинка Валуйского городского округа. По его словам, в результате попадания снаряда загорелась хозпостройка частного жилого дома, погибла 70-летняя местная жительница.