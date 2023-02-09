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9 минут назад

Приграничное российское село попало под массированный обстрел со стороны Украины

Lenta.ruиещё 1

Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области попало под массированный обстрел со стороны Украины. Об этом в четверг, 9 февраля, губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

Село Муром в Белгородской области попало под обстрел ВСУ
Фото: lenta.rulenta.ru

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, уточнил он.

«Есть повреждения возле Дома культуры и школы. Также снаряды упали рядом с частным домовладением», — написал Гладков.

Белгородская область регулярно попадает под обстрел. 6 февраля глава региона заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Казинка Валуйского городского округа. По его словам, в результате попадания снаряда загорелась хозпостройка частного жилого дома, погибла 70-летняя местная жительница.

Также об атаке со стороны Украины на село Красное в Шебекинском городском округе сообщалось 4 февраля. С этой даты в Белгородской области «желтый» уровень террористической опасности действует бессрочно.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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