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51 минуту назад

Сейсмолог предсказал место следующего масштабного землетрясения в Турции

Никита Бородкин

Следующее масштабное землетрясение в Турции может случиться в районе порта Чанаккале, в 235 километрах от Стамбула. Об этом заявил турецкий сейсмолог Доган Перинчек, сообщает РИА Новости.

Сейсмолог предсказал место следующего масштабного землетрясения в Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам эксперта, в этом районе раз в 250 лет случается сильное землетрясение магнитудой до 7 — последнее произошло 287 лет назад. Догадку подтверждают и наблюдения ученого в Мраморном море.

«Время пришло, в любой момент там могут начаться толчки», — сказал Перинчек.

Напомним, что 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошло несколько землетрясений магнитудой 7,4 балла. Были разрушены тысячи зданий. Периодически в регионе фиксируются новые землетрясения с меньшей магнитудой. Спасательные работы продолжаются уже четвертые сутки.

По последней информации, в Турции при землетрясении погибли 12 873 человека, пострадали 62 937.

Происшествия,землетрясение,Dogan,
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