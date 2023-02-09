В Омской области осудили истязавшего малолетнюю дочь местного жителя

ОМСК, 9 февраля. /ТАСС/. Омский суд приговорил 28-летнего местного жителя, который избивал малолетнюю дочь и бросал ее на пол, к четырем годам и двум месяцам колонии общего режима. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе прокуратуры Омской области.

"Несмотря на непризнание вины, суд назначил местному жителю наказание по совокупности преступлений в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда. Кроме того, по иску прокурора района суд постановил взыскать с него в пользу трехлетней дочери 400 тыс. рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда", - рассказали в прокуратуре.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Омской области уточнили, что мужчина был признан виновным в истязании малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, и неисполнении родительских обязанностей. Суд установил, что мужчина, на иждивении которого находилась дочь 2019 года рождения, в период с ноября 2021 года по апрель 2022-го систематически избивал ее, ударял головой о предметы и бросал на пол. Все это сказалось на психическом и физическом развитии ребенка. Соседи обратили внимание на травмы девочки и обратились в полицию.