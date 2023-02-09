СМИ: в Ставрополье предотвращен теракт

В ходе контртеррористической операции в Ставропольском крае ликвидированы бандиты, готовившие теракт на одной из железнодорожных станций. Об этом сообщил сегодня Национальный антитеррористический комитет России.

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По данным ведомства, спецоперация была проведена 8 февраля после получения ФСБ России информации о вооруженных людях, скрывающихся на хуторе Петровский Советского городского округа.

«Блокированным в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы», - отмечается в сообщении.

В НАК подчеркнули, что перед началом контртеррористической операции жители соседних домов были эвакуированы. Жертв и пострадавших нет.

«На месте боестолкновения осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», - заявил представитель Национального антитеррористического комитета России.