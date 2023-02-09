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26 минут назад

СМИ: в Ставрополье предотвращен теракт

Алиса Селезнёва

В ходе контртеррористической операции в Ставропольском крае ликвидированы бандиты, готовившие теракт на одной из железнодорожных станций. Об этом сообщил сегодня Национальный антитеррористический комитет России.

СМИ: в Ставрополье предотвращен теракт
Фото: ТАССТАСС

По данным ведомства, спецоперация была проведена 8 февраля после получения ФСБ России информации о вооруженных людях, скрывающихся на хуторе Петровский Советского городского округа.

«Блокированным в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы», - отмечается в сообщении.

В НАК подчеркнули, что перед началом контртеррористической операции жители соседних домов были эвакуированы. Жертв и пострадавших нет.

«На месте боестолкновения осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», - заявил представитель Национального антитеррористического комитета России.

Сегодня стало известно, что в Запорожской области силовики задержали группу людей, готовивших покушение на заместителя главы ВГА Бердянска Павла Ищука. Среди задержанных - исполнитель и соучастники убийства замначальника ГИБДД Бердянска Александра Колесникова и покушения на коменданта Бердянска Артема Бардина.

Происшествия,НАК,
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