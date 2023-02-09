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47 минут назад

Последствия взрыва в жилой пятиэтажке в Новосибирске показали на видео

Lenta.ru

Последствия взрыва газа в жилой пятиэтажке в Новосибирске показали на видео. Кадры в четверг, 9 февраля, появились в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

Следователи продолжают работу на месте ЧП.

О взрыве в пятиэтажке на Линейной улице в Новосибирске стало известно утром 9 февраля. В результате обрушились два из четырех подъездов, в которых расположены по 15 квартир. Сначала сообщалось об одном погибшем, позднее — что их число выросло до двух. 11 местных жителей пострадали.

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске выросло до трех

Ранее в сети появились кадры, на которых, предположительно, запечатлен момент взрыва.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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