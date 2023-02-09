Последствия взрыва в жилой пятиэтажке в Новосибирске показали на видео

Последствия взрыва газа в жилой пятиэтажке в Новосибирске показали на видео. Кадры в четверг, 9 февраля, появились в Telegram -канале Следственного комитета (СК) России .

О взрыве в пятиэтажке на Линейной улице в Новосибирске стало известно утром 9 февраля. В результате обрушились два из четырех подъездов, в которых расположены по 15 квартир. Сначала сообщалось об одном погибшем, позднее — что их число выросло до двух. 11 местных жителей пострадали.