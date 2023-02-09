В Запорожье задержали группу диверсантов Украины

В Запорожской области силовики задержали группу людей, готовивших покушение на заместителя главы ВГА Бердянска Павла Ищука. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спецслужб.

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По его словам, задержанные причастны к убийствам нескольких представителей власти в Бердянске.

Среди задержанных - исполнитель и соучастники убийства замначальника ГИБДД Бердянска Александра Колесникова и покушения на коменданта Бердянска Артема Бардина.

Также их считают причастными к подготовке убийства заместителя мэра города Олега Бойко, его жены и к взрыву в представительстве «Единой России» в Бердянске.

Все задержанные - жители Бердянска. По данным ТАСС, они дают признательные показания.

Колесникова погиб 26 августа 2022 года в результате теракта у оздоровительного центра. 6 сентября в больнице скончался Бардин, автомобиль которого был подорван в центре города.