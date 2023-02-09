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25 минут назад

СМИ: в Запорожье предотвратили покушение на замглавы администрации Бердянска

Мария Иванова

В Запорожской области силовики задержали группу людей, готовивших покушение на заместителя главы ВГА Бердянска Павла Ищука. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спецслужб.

В Запорожье задержали группу диверсантов Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, задержанные причастны к убийствам нескольких представителей власти в Бердянске.

Среди задержанных - исполнитель и соучастники убийства замначальника ГИБДД Бердянска Александра Колесникова и покушения на коменданта Бердянска Артема Бардина.

Также их считают причастными к подготовке убийства заместителя мэра города Олега Бойко, его жены и к взрыву в представительстве «Единой России» в Бердянске.

Все задержанные - жители Бердянска. По данным ТАСС, они дают признательные показания.

Колесникова погиб 26 августа 2022 года в результате теракта у оздоровительного центра. 6 сентября в больнице скончался Бардин, автомобиль которого был подорван в центре города.

16 сентября возле своего гаража были убиты Бойко и его супруга Людмила, возглавлявшая местную избирательную комиссию по проведению референдума.

Происшествия,Олег Бойко,ГИБДД,Единая Россия,
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