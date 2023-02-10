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37 минут назад

Убийство школьника времен СССР раскрыто в Москве

Мослентаиещё 1

Убийство 13-летнего школьника, произошедшее во времена СССР, раскрыли в Москве, сообщает Главное следственное управление России по столице. Добычей преступника стал видеомагнитофон.

Убийство школьника времен СССР раскрыто в Москве
Фото: ГСУ СК России по г. МосквеГСУ СК России по г. Москве

«По данным следствия, фигурант не позднее 1 августа 1989 года, получив от неустановленного лица информацию о том, что в квартире жилого дома, расположенного по 10-й улице Соколиной Горы в городе Москве, имеется видеомагнитофон иностранного производства, руководствуясь корыстными мотивами, принял решение о хищении видеомагнитофона», — говорится в пресс-релизе.

С помощью отмычек мужчина проник в квартиру, но застал там 13-летнего мальчика. Школьник стал кричать и звать на помощь, и преступник несколько раз ударил его по голове металлическим предметом. Позже от полученных травм пострадавший скончался в больнице. Злоумышленник похитил магнитофон и скрылся.

Выйти на преступника удалось после повторной дактилоскопической экспертизы. Подозреваемого задержали в Москве, по данным следственного органа он уже дал признательные показания.

Ранее в Москве раскрыли двойное убийство эстонских школьниц времен СССР.

Происшествия,Убийство ,
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