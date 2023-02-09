Число погибших в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске выросло до двух, сообщили ТАСС в медицинских службах.
"По последним данным, два человека погибли", - сказал собеседник агентства.
Судьба 11 человек, проживающих в доме, выясняется, еще 11 находятся в больницах города, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
"В доме прописаны 117 человек, но есть нюансы, некоторые квартиры сдаются в аренду. Продолжается работа по телефонному обзвону, пока судьба 11 человек не ясна. 11 находятся в больницах, один смертельный случай", - сказал он.