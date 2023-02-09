СМИ: два человека погибли при взрыве в жилом доме в Новосибирске
Число погибших при взрыве газа в пятиэтажном доме на улице Линейная в Новосибирске выросло до двух, восемь человек, в том числе ребенок, пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
По информации мэра города Александра Локтя, в больницах находятся 11 пострадавших. Местонахождение еще 11 человек неизвестно.
Напомним, что взрыв газа произошел утром в четверг, 9 февраля, на третьем этаже второго подъезда дома. Как сообщали в Следственном комитете по Новосибирской области, два подъезда обрушились, после чего на месте начался сильный пожар.
По последним данным, из здания эвакуированы 50 человек — они находятся в пункте временного размещения на базе ближайшего учебного заведения, позднее их разместят в гостинице. Сообщалось, что жители дома дважды за последние сутки жаловались на запах газа.