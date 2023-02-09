Число погибших при взрыве газа в пятиэтажном доме на улице Линейная в Новосибирске выросло до двух, восемь человек, в том числе ребенок, пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

По информации мэра города Александра Локтя, в больницах находятся 11 пострадавших. Местонахождение еще 11 человек неизвестно.

Напомним, что взрыв газа произошел утром в четверг, 9 февраля, на третьем этаже второго подъезда дома. Как сообщали в Следственном комитете по Новосибирской области, два подъезда обрушились, после чего на месте начался сильный пожар.