На границе Сирии и Ливана произошло землетрясение

Новое землетрясение магнитудой в 4,3 балла произошло возле границы Сирии и Ливана . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

Согласно данным источника, очаг землетрясения расположен на глубине в 30 км. Толчки зафиксировали к северо-западу от сирийского города Эн-Небк в 21:58 по мск.

Напомним, что в ночь на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло на территории Турции, Сирии и Ливана. По последним данным, в Турции жертвами катастрофы стали более 9 тысяч человек, ещё свыше 52 тысяч пострадали. Согласно заявлению Минздрава Сирии, число погибших в республике превысило 1,2 тысяч человек, ещё более 2,2 тысяч пострадали.